Dieci mini ’panchine rosse’ in dono al Comune di Montignoso

(Di sabato 27 luglio 2024) Anche ildi, dopo quello di Massa, si dota dipanchine rosse come segnale per la lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della mostra di arte contemporanea ’Filo Rosso’ organizzata dall’associazione Artemisia, di cui è presidente Donatella Gabrielli. Tra gli eventi collaterali è andato in scena ’Trame di sangue e di sale 1944-2024’ con la collega Angela Maria Fruzzetti, Marco Alberti e la performance di Sara Chiara Strenta. Il tema trattato è stato quello delle resistenze al femle, sulla forza e il coraggio delle donne che ’vinsero’ la guerra di liberazione senza imbracciare armi. Testimonianze raccolte da Fruzzetti sugli eccidi nazifascisti di Forno, Guadine, Vinca raccontano il ruolo determinante delle donne durante la resistenza, celebrate a Villa Schiff nell’80° anniversario della lunga estate di terrore.