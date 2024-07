Cambia tutto Affari tuoi rivoluzione con Stefano De Martino | logo pacchi regole e Dottore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024), è cosa nota che dalla prossima stagione ci saràDedopo l’addio di Amadeus alla Rai. Ma no, questa non è l’unica novità della nuova edizione del gioco dei, amatissimo dal pubblico di Rai 1. Edizione nuovissima, perchépraticamente. Intanto quando torna in onda il game show: la data di avvio è prevista per lunedì 2 settembre. Ma i telespettatori si troveranno di fronte a un nuovo programma: un nuovo, un nuovo pacco ediverse. È stato proprio il nuovo padrone di casa, prontissimo all’esordio, a svelare queste curiosità al sito di Davide Maggio. Intanto, come anticipato, saranno diversi i simboli della trasmissione, ossiae pacco. Leggi anche: “Non è più lui”.