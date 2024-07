Bollette di luce e gas arriva la rivoluzione | letture e prezzi cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Finalmente lediventano leggibili da tutti. Basta con una sequela di numeri incomprensibili: dal prossimo anno infatti le fatture die gas saranno più semplici da capire. Basterà un colpo d'occhio - spiega l'Arera, l'autorità per l'energia - per rendersi conto di, costi e consumi. La nuova bolletta debutterà dal primo luglio 2025, con un frontespizio uguale per tutti i gestori, contenente le principali informazioni generali sul contratto di fornitura. Poi l'Authority ha introdotto uno “scontrino dell'energia», per capire immediatamente consumi e, e un box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l'applicazione.