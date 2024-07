Arianna Errigo chi è suo marito Luca Simoncelli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024) Un amore che è nato sulla pedana, quello tra, che dura ancora oggi. La coppia, che condivide il talento e la passione per la scherma, è sbarcata a Parigi 2024 con i suoi gemellini – Mirea e Stefano – mentre la loro mamma ha portato con orgoglio la bandiera italiana insieme a Gianmarco Tamberi. La loro relazione ha suscitato da subito grande curiosità. Un po’ perché anche lui è un atleta e un po’ perché lui è il suo allenatore. Chi èClasse 1985 (è nato il 5 marzo),è originario della provincia di Roma. Come sua moglie, è un ex fiorettista che però ha abbandonato la pedana da tempo. Ciononostante, non ha lasciato il mondo dello sport e, anzi, è diventato un tecnico. È anche l’allenatore died è sempre al suo fianco, in tutte le gare e nella sua quarta Olimpiade, più difficile rispetto alle altre.