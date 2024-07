1923 | la seconda stagione ha appena ricevuto un emozionante aggiornamento

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024): lahaunL’attrice sta ufficialmente facendo un passo indietro nel tempo. Oggi pomeriggio è stato annunciato che Janet Montgomery salirà a bordo del dramadella Paramount+ per la prossima2 della serie. La Montgomery assumerà il ruolo ricorrente di una donna di nome Hillary, un nuovo personaggio “riflessivo” che nutre una spiccata passione per la giustizia., prequel del popolare dramma neo-western Yellowstone, segue i membri della famiglia Dutton un secolo prima degli eventi della serie originale. Proprio come i loro discendenti in Yellowstone, i Dutton delsono alle prese con le difficoltà della gestione del loro ranch nel Montana, con alcuni importanti colpi di scena storici, tra cui alcune feroci leggi del proibizionismo, una terribile siccità e l’inizio della Grande Depressione.