Ue procedura deficit eccessivo avviata per Italia e altri 6 Paesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Il Consiglio Ue ha adottato decisioni che stabiliscono l’esistenza dieccessivi per Belgio, Francia,, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Inoltre, il Consiglio ha stabilito che la Romania, che è sottoposta allaperdal 2020, non ha adottato misure efficaci per correggere il proprioe pertanto ladovrebbe rimanere aperta. Lo rende noto un comunicato ufficiale dello stesso Consiglio Ue. Laperbasata sulmira a garantire che tutti gli Stati membri tornino o mantengano la disciplina nei bilanci dei propri governi ed evitino di accumulareeccessivi. In definitiva, l’obiettivo è mantenere un basso debito pubblico o ridurre un debito elevato a livelli sostenibili.