Temptation Island fa il boom e slitta il programma di Angela | per la sinistra è colpa del governo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mentre nel mondo si dibatteva del discorso di Benjamin Netanyahu al Congresso americano o delle guerre in Ucraina e a Gaza, in Italia l'opinione pubblica si divideva su un argomento ben più epocale: lo spostamento delle ultime tre puntate deldi Alberto. La cancellazione della puntata di Noos - L'avventura della conoscenza prevista per la prima serata di ieri, 25 luglio, su Rai1 ha sollevato un putiferio sui social, con la Rai – o nel gergo «TeleMeloni» – crocifissa per aver sacrificato undi cultura perché triplicato negli ascolti da. Le voci di eliminazione deltout court sono state presto smentite sui social dallo stesso, annunciando che le ultime tre puntate di Noos sarebbero andate in onda il 22 e 9 agosto e il 5 settembre.