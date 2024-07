Tami Tsunami | Basta tabù il corpo di una donna è arte

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si intitola Dura il singolo che segna l’esordio discografico di. La più famosa content creator di Onlyfans unisce le forze con Guè in un brano prodotto da Riccardo Scirè in uscita il 26 luglio. Sembrerebbe un debutto improvviso, maci racconta che l’amore per la musica l’ha sempre accompagnata, anche se non si è mai considerata «una sognatrice»: «Sognare costa troppo», sentenzia. «Sin da quando avevo 13 anni, ho amato la musica hip hop e r’n’b americana. – confessa– È una passione che mi accompagna da sempre. A 16 anni ero in un progetto con un paio di miei amici che ci credevano molto. Volevano sfondare, ma io davo sfogo a questa passione in maniera purtroppo meno sognatrice. C’era sempre qualcosa che mi portava coi piedi per terra e mi sono buttata giovanissima nel mondo del lavoro.