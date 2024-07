Spal soltanto un pareggio con i dilettanti Un gol di Rabbi evita il ko nella ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lanon va oltre ilcon la modesta Rotaliana (1-1 il risultato), pagando i carichi di lavoro del ritiro e una rosa non ancora all’altezza della situazione. In attesa di inserire l’ultimo arrivato Radrezza, mister Dossena tiene a riposo gli acciaccati Boccia, Maistro, Rosafio e Tripaldelli, oltre a Fiordaliso che oggi si sottoporrà all’intervento chirurgico in seguito al grave infortunio al ginocchio. Il tecnico propone un 4-3-3 con Thiam in porta, Bruscagin, Arena, Nador e Iglio in difesa, Collodel, Contiliano e Puletto a centrocampo, Rao, Antenucci e D’Orazio in attacco. Tra i pali della Rotaliana spicca Galeotti, che quindi scende in campo per la prima volta dall’inizio del ritiro da avversario dellache presta alla formazione trentina per acquisire minuti pure Meneghetti e Abati.