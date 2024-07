Situazioni critiche Sottocorona e la preoccupazione per la netta spaccatura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Che tempo bisogna aspettarsi in questi ultimi giorni di luglio? A fare il punto della situazione meteo è l'esperto di La7, Paolo, che si concentra in primis sulla panoramica europea per mostrare la situazione italiana: “Anche oggi qualche nuvola al mattino, qualcuna un po' più consistente sulle zone di nordest. Poi anche ieri in realtà si sono in parte dissolte, poi nel pomeriggio qualcosa si riforma. Però guardando a nord, sul nord Europa, ci sono queste zone nuvolose piuttosto organizzate. In questa fascia che prende anche la Spagna, poi la Francia, la Germania, in questi mesi abbiamo avuto precipitazioni superiori alla media e infatti ci sono stati anche danni, alluvioni più o meno intense, questo riguarda anche in parte il nord d'Italia, ma assolutamente il contrario è avvenuto al centro e soprattutto al sud.