Simone Biles | Quando diventi famosa hai una crisi di identità Ti chiedi | era questo che volevo?

(Di venerdì 26 luglio 2024): «A Tokyonon ci allenavamo eravamo chiusi nelle nostre stanze. Era soffocante»torna ai Giochi di Parigi dopo il terribile momento vissuto alle Olimpiadi di Tokyo,si ritirò per preservare la sua salute mentale. All’Equipe parla di quel periodo difficile e di come sia tornata ad amare la ginnastica. Ricorda la giovaneal suo debutto internazionale ai Campionati del Mondo del 2013? «Sì, ero molto vivace, estroversa e un po’ iperattiva. Avevo ancora bisogno dei miei farmaci per l’Adhd (Disturbo da Deficit di Attenzione), ma ero anche molto ottimista. Con un unico obiettivo in mente, che era ovviamente quello di partecipare un giorno alle Olimpiadi. I Mondiali del 2013 mi hanno permesso di iniziare a credere in me stessa e nella mia ginnastica. Non poteva essere un caso. Così ho continuato ad allenarmi».