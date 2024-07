Si tuffa dopo una passeggiata | turista muore alla foce del Musone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Stava passeggiando per la spiaggia, era in vacanza da solo per ammirare le bellezze della Riviera del Conero. Deve aver deciso di farsi un bagno per godere della frescura di quell’acqua nei pressi delladel fiume, nella zona numanese che confina con Porto Recanati. In acqua però ha avuto un malore. Non è riuscito a riprendersi. E’ morto lì, tra i flutti, che l’hanno riportato a riva dove il corpo, esanime, si è fermato. E’ successo ieri pomeriggio, l’uomo è stato avvistato verso le 17. E’ stato uno choc per coloro che l’hanno adocchiato da lontano. Aveva 77 anni queldi Como (M.R.) che alloggiava, in vacanza, in un camping vicino nel comune di Porto Recanati. Da quella struttura l’avevano visto uscire in costume per andarsi appunto a fare una bella. Nel camping però non ci è più ritornato.