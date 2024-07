Show sulla Senna e gran finale al Trocadero è l’ora di Parigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Ladeur francese sotto una pioggia battente per annunciare che il momento diè arrivato. A cento anni dall’ultima volta, all’ombra della Torre Eiffel sbarcano i cinque cerchi, con un ingresso in scena che fa la storia: per la prima volta alle Olimpiadi, la cerimonia inaugurale si tiene fuori dalle mure chiuse di uno stadio, con le 205 delegazioni che sfilano a bordo di 85 battelli lungo la. Una fusione fra arte, musica, cinema, teatro e sport totale, uno spettacolo a cui assistono oltre 300 mila persone assiepate lungo le rive del fiume. Con un dispositivo di sicurezza imponente a fare da prologo, con tanto di lunghe file ai controlli,si mostra in tutta la sua bellezza, sfidando il meteo e mettendo in scena classe, storia e atmosfera.