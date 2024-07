Re Carlo ultime notizie Sgarro a Camilla William licenzia sua sorella

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024) Redeve placare sua moglieche è andata su tutto le furie dopo che ha scoperto chehato suaAnnabel Elliot, malgrado sia sul libro paga della Monarchia da almeno 20 anni.ladiha quindi messo alla porta ladiche presta onorato servizio a Sua Maestà da circa 20 anni, più o meno da quando la Regina consorte ha sposatonel 2005. Ilmento è stato reso ufficiale nel momento in cui sono stati pubblicati i rendiconti del Ducato di Cornovaglia.ha ereditato titolo e terra da suo padrenel momento in cui quest’ultimo è diventato Re. E per ringraziarlo, in senso ironico, il Principe ha dato il ben servito a sua cognata, Annabel Elliot.