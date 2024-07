RC Auto In Italia nel 2023 crescono veicoli senza sono 28 MLN

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nelè nuovamente cresciuto il numero deiassicurazione obbligatoria in. Lo dice uno stodio di Segugio.it, secondo il quale, dopo il periodo di calo registrato tra il 2017 ed il 2021, in cui si è passati da 2,8 a 2,4 milioni dinon assicurati, nelsi è tornati al punto di partenza, con 2,8 milioni, secondo le stime Ania. È cresciuta anche l’incidenza sul parco circolante, pari al 6% nel, ancora però al di sotto del valore rilevato nel 2017 quando era il 6,3%, La diffusione deinon assicurati non è omogenea sul territorio (Tabella 2), in particolare in termini di incidenza sul parco circolante. A fronte di un’incidenza nazionale del 6%, si registra un dato inferiore alla media solo al Nord, con il 4,6%, in linea con la media al Centro e nettamente al di sopra nelle Isole e nel Sud.