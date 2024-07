Pedofilo getta bimbo da dirupo | il bimbo si salva dopo un volo di 30 metri e lo incastra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tentando di non farsi scoprire, unche aveva appena violentato una bambina hato il fratellino di 10 anni, testimone del crimine, da unalto oltre 30. Ma ilsi èto e lo hato, portandolo ora alla condanna. La terribile storia arriva dall’Inghilterra dove il tribunale della Oxford Crown Court ha condannato all’ergastolo Anthony Stocks, 54enne di Goring nell’Oxfordshire.Leggi anche: Olimpiadi, sabotaggio rete ferroviaria francese per Katz è “opera di Iran e Islam radicale” L’uomo è stato ritenuto colpevole di tentato omicidio del bambino e di sei capi d’imputazione per reati sessuali su minori, tra cui lo stupro di una bambina di età inferiore ai 13 anni, e gli è stata imposta una pena minima di 20 anni di carcere.