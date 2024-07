Parigi 2024 Alcaraz salterà la cerimonia di apertura | Domani ho due partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) E’ tutto pronto per la suggestivadidei Giochi di, in programma questa sera lungo la Senna. All’evento saranno presenti molti degli atleti partecipanti, ma non tutti. Tra gli assenti all’appello, c’è anche Carlos, che tramite il proprio profilo X comunica: “Sarei stato molto emozionato di poter partecipare alladidelle Olimpiadi oggi con la Spagna, maho dueed è consigliabile riposarsi ed essere pronti. Si comincia“.ladi: “ho due” SportFace.