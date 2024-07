Parigi 2024 al via la cerimonia d' apertura | tutti pazzi per Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Colore, musica, arte. Si è aperta ufficialmente lainaugurale dei Giochi Olimpici di, lungo il suggestivo scenario della Senna. Presente in tribuna anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A dare il via alla festa è stato un video divertente in cui Zinedine Zidane attraversa alcuni luoghi della città con la torcia per salire sulla metro e consegnarla a tre ragazzi. Poi,per. Circondata da pompon e piume rosa, la cantante è stata la prima ospite a dare spettacolo. Vestita con un elegante outfit nero, la performer americana ha fatto rivivere meravigliosamente il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre eseguiva "My thing in Feathers" in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese.