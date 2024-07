Nuova Fiat Multipla 2025 | sarà una Panda extralarge

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilun altro anno di svolta per il marchio, con i prodotti concepiti sotto l’egida Stellantis che monopolizzeranno la gamma. Il brand italiano si riaffaccerà pesantemente nel segmento C con un nuovo prodotto destinato alle famiglie. L’auto dovrebbe chiamarsi. Si ripongono tante speranze su tale modello in quanto potrebbe segnare il passaggio verso un nuovo corso e verso una parziale importante elettrificazione della gamma. Lapotrebbe vedere la luce entro l’estate del prossimo anno con le vendite che potrebbero partire entro la fine delo, al massimo, entro i primissimi mesi del 2026. Le immagini che abbiamo utilizzato nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal filmato del canale Youtube di Mahboub 1.