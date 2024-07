Netanyahu in Florida da Trump | Bibi punta a ricucire i rapporti con il più grande amico che Israele abbia mai avuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dulcis in fundo, Donald. Dopo il discorso al Congresso e i faccia a faccia con il presidente Joe Biden e la sua vice e candidata democratica Kamala Harris, Benyaminè arrivato a Palm Beach, in, per incontrare il candidato repubblicano alle presidenziali del 5 novembre. Il premier israeliano pronuncerà un discorso a un summit ospite di “Turning Point Action“, un gruppo conservatore che cerca di riportare il tycoon alla Casa Bianca. Si tratta del loro primo incontro da quandoè tornato a essere un normale cittadino. Itra i due, molto stretti durante gli anni dialla Casa Bianca, si erano incrinati all’inizio del 2021, dopo che il primo ministro israeliano fu uno dei primi leader mondiali a congratularsi con Biden per la vittoria alle presidenziali.