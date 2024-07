Meloni domani in missione in Cina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giorgiaè attesaa Pechino per la sua prima visita ufficiale in. "Un'opportunità per rafforzare la fiducia reciproca e per far avanzare le relazioni trae Italia" ha affermato la portavoce del ministro degli Esteri cinese Mao Ning, aggiungendo che "laè disposta a cogliere questa visita come un’opportunità per migliorare la comprensione e rafforzare la fiducia, approfondire la cooperazione pratica e far progredire costantemente le relazioni-Italia e-Ue". Proprio i rapporti tra Bruxelles e Pechino, diventati ancora più gelidi dopo l'inasprimento dei dazi europei sulle auto elettriche cinesi dello scorso 5 luglio, sarà motivo di attenzione particolare. Per questo il viaggio dellapuò essere visto anche nell'ottica di una mediazione tra le parti.