Matteo Lenci spicca il volo Giocherà con Virtus Bologna

(Di venerdì 26 luglio 2024) Facendo un parallelismo con il calcio, è come se la Lucchese cedesse all’Inter uno dei suoi talenti cresciuti nel vivaio., sbocciato nella fertile fucina di buoni giocatori che produce con frequenza straordinaria Basket Ball Club Lucca, è stato ceduto alla, una delle società più blasonate d’Italia (16 scudetti vinti, seconda soltanto all’Olimpia Milano che ne ha vinti più di 30, ecco il riferimento all’Inter), ma anche d’Europa. Per rimanere in tema il ragazzo lucchese potrebbe anche debuttare nell’Eurolega senior, (se sarà inserito nel roster che prenderà parte alla più importante competizione contenentale) dopo aver giocato con la maglia delle V nere in quella junior. Nell’estate 2023, infatti, aveva partecipato alla Youth League.