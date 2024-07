L’Inter consegnerà a Inzaghi due squadre | soddisfatta una necessità – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha, sin dall’inizio del calciomercato estivo, avuto l’intenzione di regalare a Simonedelle coppie di potenziali titolari in ogni ruolo della sua rosa. Manca solo un nome al raggiungimento dell’obiettivo. LA SITUAZIONE –ha condotto la finestra estiva di calciomercato in linea con un imperativo di fondo: consegnare al tecnico Simoneuna rosa in grado di assicurare il mantenimento di aspettative alte su ogni fronte. In tal senso si devono leggere gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, due potenziali titolari che nella rosa del club nerazzurro non vedono minimamente come garantito un ruolo di questo tipo. Allo stesso tempo, l’arrivo di Josep Martinez deve contestualizzarsi nel quadro di una scelta finalizzata a poter disporre di due potenziali numeri uno per la propria porta.