L’amore per i pet non ha limiti Arcaplanet cresce ancora

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con la vendita della quota di maggioranza da parte di Cinven a Fressnapf,entra a far parte di uno dei più grandi gruppi di pet care retail in Europa. Cinven, una delle principali società di private equity a livello internazionale ed attuale azionista di maggioranza diha annunciato un accordo con il gruppo Fressnapf (attuale azionista di minoranza) per la vendita del proprio pacchetto azionario. Contemporaneamente Cinven completerà un investimento strategico in Fressnapf, uno dei più grandi gruppi di pet care retail in Europa, acquisendo una quota di minoranza nel gruppo fondato e presieduto da Torsten Toeller, attivo in 14 Paesi europei con sede centrale in Germania. La storia diinizia con l’apertura del primo negozio nel 2002.