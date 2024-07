Jonas Björkman sostiene la decisione di Sinner | Ha fatto bene a fermarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono diverse le reazioni dopo il “No” di Jannika prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due giorni fa l’altoatesino ha annunciato la sua rinuncia per una tonsillite e tale motivazione non ha convinto, specie chi ritiene che il pusterese non abbia dato la giusta priorità ai Giochi, rispetto alla sua carriera nel massimo circuito internazionale. A dare una chiave di lettura è stato l’ex n.4 del mondo. “E’ un peccato chenon sarà alle Olimpiadi, visto il modo in cui ha giocato quest’anno e i risultati eccellenti che ha ottenuto. Penso che ci tenesse ad andare, avrebbe avuto ottime possibilità per una medaglia“, le sue prime parole. “E’ stato sfortunato, ma a volte non ci si può fare nulla: spingere troppo può essere controproducente, il fisico può cedere si rischia qualcosa di più serio“, ha aggiunto. “Bisogna essere attenti anche a questo.