In ospedale per una strana tosse muore a 11 anni dopo biopsia a Torino | disposta autopsia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una morte orribile, quella di una bambina di soli 11venuta a mancare nelle scorse ore all’infantile Regina Margherita di. Saranno ora un’inchiesta della magistratura e l’ad accertare l’esatta causa del decesso: la piccola era arrivata nella struttura per sottoporsi aper sospetto tumore ai polmoni. La bambina ha avuto un maloreessere stata sottoposta all’intervento di prelievo di una porzione di tessuto da analizzare per la diagnosi ed è entrata in coma, senza più risvegliarsi.Leggi anche: Olimpiadi, sabotaggio rete ferroviaria francese per Katz è “opera di Iran e Islam radicale”una querela della famiglia e un esposto dell’, la Procura torinese vuole ora verificare sia quanto accaduto durante la, per accertare eventuali mancanze dell’, sia quanto accaduto nei giorni e nelle settimane precedenti.