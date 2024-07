Il Consiglio comunale approva il Piano Economico Finanziario 2024-2026 di ATAM SpA

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio– IlildiSpA Investimenti per oltre 3 milioni nel triennio per migliorare la qualità dei servizi di mobilità urbana Nella seduta del 25 luglio, ildi Arezzo hato ildiSpA, la società in house del Comune affidataria della gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento cittadine. Il, che delinea le previsioni economiche, finanziarie e patrimoniali per il prossimo triennio, conferma la solidità aziendale die la sostenibilità della sua gestione. Grazie a una gestione efficiente e a un'oculata programmazione, la società potrà realizzare nel periodo investimenti per oltre 3 milioni di euro volti a migliorare la qualità dei servizi offerti e l'esperienza di mobilità dei cittadini aretini.