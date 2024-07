Fumi delle navi e traffico i veri problemi della zona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non solo degrado e, il colonnato di viale Italia che arriva dritto a piazzale del Marinaio e ai suoi giardini è anche altro. Lo sa bene e ce lo ricorda Giampiero Bernardi che questa piazza la frequenza sin da quando è stata intitolata e lui era poco più di un bambino: "Devo dire che questaè rimasta uguale negli anni, pressoché invariata e anzi, ora, qui – dice Giampiero indicando i portici – fortunatamente quando piove si allaga molto meno rispetto a un tempo. L’unica differenza – sostiene – sono i container che hanno preso il posto del silos del carbone e di quelli granariFerruzzi di cui rammento ancora il rumore continuo dei nastri trasportatori sempre in azione. Io vengo spesso qui perché lo trovo il posto più fresco e ventilatocittà in cui è possibile passeggiare piacevolmente".