FOTO Il tributo della città ad un grande beneventano | Francesco Ciccio Romano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ha lasciato una scia, è stato un punto di riferimento per la comunità”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha voluto omaggiare con queste parole la figura di, “” per tutti, esponenente di spicco del Partito Socialista, per anni protagonistavita politica cittadina, giornalista, saggista, insomma una personalità illustreBenevento migliore, che tra gli anni Cinquanta fino alla fine del Millennio non ha mai lasciato sola larispetto alle sue proposte e alle sue idee. A lui l’Amministrazione Comunale ha voluto intitolare nel quartiere Triggio, di fatto a due passi dalla sua abitazione, una strada. Una via dedicata ad un intellettuale per quella zona tanto popolare di Benevento.