F1 Lewis Hamilton punge Max Verstappen sui team-radio di Budapest

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un’eterna rivalità. Scintille in pista e fuori trae Maxdopo il GP d’Ungheria di F1. Il confronto per la terza posizione della gara dell’Hungaroring ha sorriso all’asso di Stevenage, con un episodio molto discusso nelle ultime fasi: il tentativo di Max di superare all’ingresso di curva-1 e il contatto con la Mercedes di. Semplice incidente di gara secondo i Commissari, ma le ire diviacon il, invocando una penalità nei confronti del britannico. Un atteggiamento che ha portato l’ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, a esprimersi in maniera critica nei confronti del tre volte campione del mondo: “Il tuo comportamento è infantile“, le sue parole. Messaggi viadi grande frustrazione dell’olandese, lamentatosi anche per le scelte strategiche della propria squadra.