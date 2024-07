Eni utile netto adj I semestre 2408 mld -6% 1278 mld trimestre +25%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Eni chiude il primocon unadjusted di 2.408 mln con una riduzione del 6% rispetto al’23. Nel secondo’24, il settore ha registrato unadjusted di 1.278 mln, con un aumento di circa il 25% rispetto al secondo’23 principalmente per la migliore gestione industriale e il maggior contributo dalle JV e collegate. “Nel II’24 abbiamo ottenuto risultati superiori alle attese, dimostrando i significativi progressi fatti da Eni in molteplici aspetti della sua strategia e del piano industriale illustrati agli investitori lo scorso marzo. Rispetto ai chiari obiettivi di sviluppo delle nostre linee di business che presentano vantaggi competitivi: la produzione di idrocarburi, la bioraffinazione e la capacità di generazione rinnovabile, abbiamo conseguito in ciascuno una rilevante crescita.