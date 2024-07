Diario cartaceo in classe la richiesta del ministro Valditara | un aiuto al settore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una scuola più tradizionale e meno tecnologia. Non potrebbe essere più chiara la visione delGiuseppein merito. L’argomento torna a essere d’attualità in seguito al suggerimento da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel mirino ci sono ora i diari, che devono tornare a essere cartacei. Assegno sul, scritto a mano Il mondo guarda al digitale non più come al futuro, bensì come a un presente saldo e certo. Troppi passi in direzione del virtuale, però, possono essere deleteri per le giovani classi che vanno formandosi. Ilsembra pensarla a questo modo. Dal suo ministero giunge così una “raccomandazione”: ogni studente di elementari e medie dovrà trascrivere il proprio assegno sul, rigorosamente. Carta, penna e sana e vecchia scrittura a mano.