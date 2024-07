Cosa fare questo weekend a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – E’ un programma ricco e variegato quello che prende vita oggi sotto le Due Torri, per accompagnare turisti, visitatori e cittadini nell’ultimodi luglio a. Vediamo insieme l’agenda del fine settimana. Venerdì 26 luglio Da oggi alle 18, si può assistere allo spettacolo La montagna incantata di Archivio Zeta, al cimitero germanico del passo della Futa. Alle 21, sul palco di San Francesco Estate (appunto in piazza San Francesco) Massimo Venturiello propone un reading tratto da La prima indagine di Montalbano, di Andrea Camilleri. Accanto all’attore e doppiatore, i fratelli Emanuele e Vladimiro Buzi. Sempre alle 21, in piazza Lucio Dalla c’è l’appuntamento con DiMondi: attesi i Mefisto Brass. Alle 21.30, gli Alkord portano la loro musica in Montagnola, per Frida nel Parco. Alle 21.