Cosa è successo a Nadal | rischio forfait alle Olimpiadi in singolare salta la sfida con Djokovic?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Rafaelcome Andy Murray? Può essere. Il mancino di Manacor e lo scozzese potrebbero essere uniti dallo stesso destino: cancellarsi inper restare nel tabellone di doppiodi Parigi 2024. Nel caso, l’uno assieme a Carlos Alcaraz, l’altro in compagnia di Daniel Evans. Ma se, per il nativo di Dunblane, è più una questione di (difficile) finale di carriera, per il maiorchino c’è dell’altro. Fino a pochissimi giorni fa, glinamenti procedevano regolarmente. Non era raro vedere immagini dida solo o con Alcaraz, in qualche caso coadiuvati da David Ferrer nelle vesti di guida della delegazione spagnola. Poi, due giorni fa, un problema alla coscia e, come dichiarato da Carlos Moya, la cancellazione deglinamenti di ieri.