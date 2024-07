Contromano sulla superstrada a Boviso Masciago | schianto frontale con le auto nel senso corretto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bovisio(Monza Brianza), 26 Luglio 2024 - Un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco e altri due trasportati in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per un incidente che si è verificato ieri alle 22.30provinciale Milano Meda in direzione sud, nel tratto tra Bovisioe Varedo, quando una vettura ha percorso un tratto diin contro, per poi finire la sua corsa impattando contro levetture che procedevano nel. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, l'pompa da Bovisioe il carro fiamma da Seregno Volontari, che hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatore per liberare il ferito rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo. Per quanto riguarda gli altri veicoli, si è proceduto al ripristino delle condizioni di sicurezza.