Capi ecosostenibili amici dell’ambiente E i nuovi Middle si ispirano ai fiori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Càpe Concept è presente in una settantina di negozi multimarca tra Italia e Estero. "Sono felice di trovarmi nella fase conclusiva per diventare Società Benefit – dichiara la titolare Nicoletta Baldo –. Questo significa un impegno nelle differenti aree di impatto: ambiente, sociale e governance. Tutti i prodotti sono confezionati con il mono tessuto Water Repellent – ottenuto dalla rigenerazione dei rifiuti pre e post consumo di nylon - e cotone. Càpe Concept utilizza un’ovatta realizzata con il 100% di fibre poliestere da riciclo post consumo". "Oltre all’utilizzo di materiali– prosegue Baldo – per evitare sprechi e invenduti che andrebbero ad alimentare la piaga ambientale dello smaltimento adotta una filosofia di produzione made to-order".