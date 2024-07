Basket serie C colpo dei Baskérs Forlimpopoli Arriva l’ala Gabriele Fin | Un roster di livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Importanteda parte deiche, nella giornata di ieri, hanno annunciato l’ingaggio diFin (foto) nello spot di 4 titolare. Bolognese, classe 1990, dopo lo scudetto giovanile con la Pontevecchio e alcune esperienze da under in Fortitudo, Fin ha giocato in terza e quartacon le maglie di Ostuni, Piacenza, Pielle Livorno e Rieti, intervallate da numerose esperienze a casa con le maglie di Bolognae, nelle ultime due stagioni, con la Cmp Global con cui ha viaggiato sempre in doppia cifra di media nel campionato diC. Giocatore duttile, di grande eleganza e dalle grandi capacità balistiche, porterà alla causa del galletto grande esperienza e pericolosità al tiro, ampliando le alternative nela disposizione di coach Alessandro Tumidei.