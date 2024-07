Barzaghi | Carboni? Io ci punterei! Su Correa cessione penso difficile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)sta per andare dall’Inter al Marsiglia ed è pronto a fare una nuova esperienza. Marco, collegato con Radio Radio Mattino Sport e News, non è però del tutto d’accordo con la. Mentre ha dubbi su quella di. GESTIONE RIVEDIBILE – Marcodarebbe una chance a Valentin: «Con tutti gli impegni che ci saranno secondo me ci sarebbe stato spazio anche per lui. Tra il 30% di partite in più della nuova Champions League, la Supercoppa Italiana con la formula semifinale e finale più il Mondiale per Club Secondo me bisognerebbe avere il coraggio di provare questi giovani: lo fa Lionel Scaloni nell’Argentina, non vedo perché non dovrebbe farlo Simone Inzaghi all’Inter. Bisogna seguire l’esempio del Barcellona e di altri top club, che non hanno problemi a lanciare sedici-diciassettenni. Invece qui si dice che bisogna andare in prestito.