Anticipazioni The Family la puntata di oggi 26 luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 luglio 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi26Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l’aggressione ai danni di Ekrem; la realtà, però, è ben diversa. Intanto, la psicologa è sempre più insofferente nei confronti delle regole ferree della famiglia Soykan; Hulya, invece, fa del suo meglio per continuare a controllarla: vorrebbe addirittura che girasse con un autista e che non guidasse più la sua automobile. Nel frattempo, il protagonista ha un acceso dibattito con suo zio Ibrahim, mentre i rispettivi tirapiedi sono in azione sul campo.