Adesso lavoriamo alla provincia autonoma

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lo status di capoluogo è ormai legge, le elezioni sono passate, Giorgio Londei non siede più nel consiglio comunale. Si potrebbe pensare che la associazione da lui fondata assieme a Ferruccio Giovanetti, Urbino Capoluogo appunto, possa ormai chiudere bottega. Ma Londei mette in chiaro le cose: "Non credo proprio. Il lavoro inizia". Quindi cosa farà d’ora in poi Urbino Capoluogo? "Siamo nati nel 2013 per rivendicare il capoluogo di, ma il lavoro non è finito. Io e Ferruccio Giovanetti intendiamo portarla avanti accentuando ancora di più l’impegno per Urbino e il Montefeltro, puntando sul decalogo, le dieci idee che abbiamo esposto prima delle elezioni, che saranno le nostre direttrici d’azione fino al 2029". Da cosa comincerete? "Il primo filone è la difesa e lo sviluppo delle aziende. Quelle del territorio sono quasi tutte iscrittenostra associazione.