Vanheusden il DS del KV Mechelen | Vuole ritrovare la felicità!

(Di giovedì 25 luglio 2024) Zinhosi è trasferito ufficialmente al KVin Belgio. Il DS Tim Matthys ne ha parlato in questo modo in occasione della presentazione. PRESENTAZIONE – Gli infortuni hanno bloccato completamente la carriera di Zinho, che sarebbe potuto diventare una colonna dell’Inter del futuro. I suoi problemi al ginocchio e gli stop per il crociato sono stati una condanna per la crescita. Oggi il KVha annunciato l’acquisto del difensore nerazzurro con una formula che non è proprio nuova nelle zone di Viale della Liberazione: prestito con diritto di riscatto. Il contratto è in scadenza nel 2026 quindi sarà l’ultima volta che accadrà ciò nel caso in cui non venga riscattato.