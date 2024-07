Un Posto al Sole da record 6500 puntate Tutti i numeri della soap

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alle 20.45, come sempre su Rai 3, va in onda l’episodio numerodi Unal. Con ventotto anni di vita alle spalle, laopera raggiunge una cifra dida, trasformandosi nel daily-drama più longevo nella storiatelevisione italiana. È dal 1996 che, tutte le sere, dal lunedì al venerdì – escluse le vacanze – i vivaci abitanti di Palazzo Palladini tengono compagnia ai telespettatori d’Italia.di UnalUnaldà i, e sonoda capogiro. 28 anni di vita – con l’esordio nell’ormai lontano 1996 – e 6.500 puntante. Episodi che hanno avuto come protagonisti 20 attori principali, più di 2.500 attori ricorrenti, più di 9.500 figuranti speciali e 123.000 comparse. Per scegliersi, nel corso degli anni, sono stati eseguiti ben 20.600 provini.