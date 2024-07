Ugolini siluro al sindaco di Ravenna | Abbandona la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Siamo una slavina che deve diventare una valanga. Tutti voi siete la testimonianza di un percorso civico: aiutatemi perché il nostro futuro non dobbiamo delegarlo a nessuno". Elenaha salutato così, su un prato su cui "respirare aria nuova", amici e sostenitori ieri sera nell’elegante cornice di Villa Zarri a Castel Maggiore, nel Bolognese. L’ex sottosegretaria del governo Monti ha attaccato subito l’avversario politico Michele de Pascale, candidato Pd e presto del centrosinistra alla Regione. "A sinistra non si aspettavano la mia candidatura, l’hanno presa come una lesa maestà – ha detto tra gli applausi –. Io mi metto al servizio dei cittadini che devono pretendere di più, invece de Pascale hato i cittadini diper fare carriera". Circa 300 i presenti, con diversi esponenti della società civile, medici e imprenditori.