Tennis | Sara Errani giocherà anche in singolare a Parigi 2024! Tris con i due doppi alle quinte Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia avrà quattro rappresentantinel tabellone difemminile. Come riporta Lorenzo Fares, storica voce di Superè ufficialmente entrata, e per lei questa quinta volta, in quellache le ha dato le più grandi soddisfazioni della carriera, diventa un discorso completo. Non solo ilo femminile con Jasmine Paolini, non solo ilo misto con Andrea Vavassori:l’impegno da sola, particolarmente agognato e alla fine raggiunto. Era fuori di 2 posti all’arrivo nella capitale francese. Una volta entrata l’australiana Daria Saville al posto della kazaka Elena Rybakina, a lei sarebbe servito un unico forfait per entrare. E quel forfait è arrivato. Edprende proprio il posto dell’aussie, che avrebbe dovuto giocare con Qinwen Zheng.