Tennis Parigi 2024 | tabellone doppio maschile al via Bolelli Vavassori e Darderi Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildeldelle Olimpiadi di. Le luci dei riflettori sono puntate su Simonee Andrea, che in stagione hanno raggiunto due finali Slam (perdendole però entrambe) e sono accreditati della testa di serie numero 1 ai Giochi. Sicuramente sono tra i grandi favoriti per la zona medaglia, ma potrà provarci anche l’altro duo azzurro, composto da Lorenzoe Luciano(che sostituisce Jannik Sinner). Occhi puntati, infine, anche sulla coppia generazionale spagnola Alcaraz/Nadal. Di seguito ilcon gli accoppiamenti e i risultati in costante aggiornamento.