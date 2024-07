Rise of the Ronin | demo disponibile ora su PS5!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

L'ascesa del samurai solitario serpeggia sinuosa sui sistemi Sony senza spendere soldi: ladiof thefa capolino su PS5 Vi preghiamo di scusarci per aver ceduto alla tentazione di un tautogramma nel sottotitolo, anche se difficilmente ci sarà qualcosa in grado di distrarci dalla, giunta su PS5 senza alcun preavviso, diof the. Il team di sviluppo Team Ninja, con il benestare di Sony, ha dunque rilasciato una versione di prova per il titolo open world. Quanto avrete modo di provare, però, esattamente? Il primo capitolo potrebbe essere un'ottima cartina tornasole, specie senza limiti di tempo, in una sorta di involontaria operazione nostalgica verso i cari vecchi dischipubblicati nelle edicole. E se foste preoccupati in merito, potete dormire tra due guanciali: i progressi saranno trasferibili al gioco completo.