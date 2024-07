Rapinano un ragazzo in discoteca a Cervia | due giovani arrestati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)-Milano Marittima (Ravenna), 25 luglio 2024 – Nella notte tra sabato e domenica scorsa idell’Aliquota Radiomobile della Compagnia diMilano Marittima hanno tratto in arresto due(uno di 22 e l’altro di 23 anni) ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di un 16enne. I fatti sono avvenuti nei pressi di un noto locale di intrattenimento frequentato dassimi, dove la vittima stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici. Secondo quanto accertato dai militari, mentre il 16enne era intento ad ascoltare musica dal vivo, è stato immobilizzato da dietro da uno sconosciuto e contestualmente un secondo individuo gli ha strappato la collanina in oro.