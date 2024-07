Processo Scapigliato | Rosignano si costituisce parte civile

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)si, arriva il neo sindaco Claudio Marabotti e il Comune disinelpenale sugli sversamenti di percolato che coinvolge l’impianto di smaltimento di rifiuti diche si trova nel Comune die che è il più grande della Toscana.srl di proprietà Comune dicipata dal Comune diMarittimo per 83,5%. Per 16,5% da Alia Servizi Ambientali SpA, gestore unico servizi d’igiene urbana Ato Toscana Centro.che vede indagato Daniele Donati, Pd, sindaco uscente battuto al ballottaggio alle amministrative 2024 da Marabotti,nel cuore, Movimento 5 Stelle e lista civica Io voto io vinco. Un ribaltone elettorale storico per la cittadina livornese.