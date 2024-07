Pontedera diversamente mare Anche i turisti scelgono il lago | Meglio qui che in coda sulla FiPiLi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Piccolo paradiso a due passi dalla città, vera alternativa alnelle calde giornate estive. Lo scrittore Stefano Cartei nel suo libro ‘Quella panchina sul’ lo definisce una "perla incastonata nell’anello verde della città". I laghi Braccini dicon il suo stabilimento balneare Amaliaquest’anno sono punto di riferimento per chi sceglie ildietro casa, per chi vuole evitare le lunghe file che soprattutto nel weekend portano alla costa e per godersi qualche ora o un’intera giornata di relaxspiaggia pontederese. "Quest’anno abbiamo visto tantissimi stranieri" confessa il gestore dello stabilimento, Danilo Demurtas che prova a tracciare un bilancio di metà stagione. Tanti inglesi, americani, spagnoli mabrasiliani.