Picchia due pazienti in ospedale | arrestato un infermiere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unhato due deiche controllava in, dopo un’indagine interna la polizia l’haQuello dell’è un lavoro molto stressante e difficile. Un mestiere che da una parte prevede il controllo e la gestione delle persone ricoverate, ma dall’altra ha il compito di mostrarsi a esse anche con una certa empatia, determinante nel periodo di cura. Gli infermieri si delineano così come dei carabinieri, ma anche degli operai e degli amici delle corsie ospedaliere. Qui monitorano che tutto vada nel verso giusto, si fanno trovare sempre pronti e reattivi davanti a ogni possibile problematica, individuando una soluzione. Stanno attenti che ogni paziente rispetti le regole del posto in cui si trova, ma anche le indicazioni date dai medici. Unhato due(Pixabay) – Notizie.